Napoli col 4-2-3-1 a Bologna? L’indizio di Garcia in conferenza

Bologna col 4-2-3-1, può schierarsi in maniera speculare? Questa una delle domande poste in conferenza stampa a Rudi Garcia. Di seguito a risposta del tecnico francese: “Abbiamo come base il 4-3-3, ma con gli stessi 10 di movimento posso usare diversi moduli senza cambiare elementi. Forse sarà così".