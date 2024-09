Napoli col doppio play Gilmour-Lobotka? Fedele: "Mi auguro non sia vero..."

Enrico Fedele, dirigente sportivo ed procuratore, è intervenuto nel corso di 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: ”Se è vero che stasera scenderà in campo la formazione che ho letto, significa solo una cosa: Conte vuole dare il contentino, il gelato, le caramelle, il cioccolatino agli scontenti: è una formazione assurdamente squilibrata, con due registi e nessun incontrista, tre attaccanti e nessun difensore titolare. Se dobbiamo giudicarla dal punto di vista tecnico, la considero troppo sbilanciata in avanti in nome del turnover. Già Caprile sarà giocoforza titolare per non parlare di Juan Jesus, Marin e Spinazzola, che non hanno mai giocato insieme.

Gilmour e Lobotka in mediana sono un esperimento: mi auguro non sia vero. Il Napoli ha il dovere e l'obbligo di puntare alla coppa Italia. Essendo una partita senza tempi supplementari, mi sembra strano che si schieri una squadra così sbilanciata. Si punta, evidentemente, a gratificare gli esclusi. Il calcio è fatto di equilibrio, non dimentichiamolo. Non si dovrebbe mai scendere in campo in questo modo, nemmeno contro i ragazzi dell'Interregionale. Questa partita sarà importante per Rafa Marin, per capire se il Napoli abbia un sostituto degno in panchina nel suo reparto arretrato. Per questo dobbiamo iniziare a vederlo in gare ufficiali: bisogna capire se abbia fatto progressi e sia è abbastanza pronto perché, in quel caso, si può mettere una pezza; se invece non è ancora idoneo, è un problema grosso, dal momento che mancherebbe un marcatore di livello in panchina. Lo spagnolo deve assimilare i dettami difensivi di Conte, altrimenti il Napoli si ritrova con un grosso buco là dietro".