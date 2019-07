"Napoli da scudetto? Non farneticare!", De Maggio risponde a un tifoso: "Se arrivasse James lo chiameresti scarto..."

"Napoli da scudetto? Non farneticare". Valter De Maggio ha voluto leggere il messaggio di un tifoso dopo aver detto che, così come sta nascendo, questo Napoli puòl arrivarsi a giocare il titolo fino alla fine. E a questo messaggio il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli ha risposto in diretta: "Apri un po' il palmares di Sarri e Conte, poi quello di Ancelotti, e non mi pare che l'allenatore del Napoli sia Oronzo Canà. Devo dire che tu sei proprio uno di quelli entusiasti. Sono convinto che se dovesse arrivare James Rodriguez saresti uno di quelli che dice che il Napoli prende gli scarti del Real Madrid".