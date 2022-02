Napoli da Scudetto? Spalletti: "Ditelo voi... I miei non hanno paura di giocarsela"

"Si vuole tirarla dentro a qualcosa che non si ha".

Nel corso dell'intervista ai microfoni di Dazn, dopo il successo in extremis sulla Lazio per 2-1, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha risposto anche ad una domanda sulla sua squadra come candidata allo Scudetto: "Ditelo voi, la squadra ha giocato sempre un buon calcio. Si vuole tirarla dentro a qualcosa che non si ha, i miei calciatori non hanno paura di giocarsi le partite a viso aperto".