Napoli-De Bruyne, Balzaretti: “Colpo fantastico, giocatore unico: migliorerà tutti i compagni”

vedi letture

Federico Balzaretti a Cronache di Spogliatoio ha commentato il possibile, ormai probabile, arrivo di De Bruyne al Napoli: "De Bruyne avrà un impatto altissimo in Italia. Sarebbe un colpo fantastico. E' unico nel suo genere per visione, qualità, leadership. Fisicamente sta bene pur non avendo più 28 anni. Viene da un campionato da ritmo elevato. Sappiamo che chi viene dalla Premier mantiene una certa intensità e poi con le sue qualità ci divertiremo.

De Bruyne vede cose che gli altri non vedono. E' il miglior assist-man degli ultimi 15 anni. Non ho dubbi sul suo impatto in Serie A. Se si gioca col 4-3-3 con Lobotka, McTominay e De Bruyne il centrocampo del Napoli non sarebbe affatto male. Poi c'è sempre Anguissa che leggevo potrebbe andare via. Il suo ruolo è quello di mezzala. E poi KDB è uno che migliora anche gli altri per mentalità, spessore, esperienza. Servirà tanto anche per lo spogliatoio. Accetta Napoli senza conoscere allenatore? Ma lui sceglierebbe l'Italia a prescindere. Napoli poi è una città calorosa dopo tanto freddo e pioggia inglese. Non potrà che fargli bene questa esperienza".