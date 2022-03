Napoli deferito, Alvino: "Surreale mentre altri non rispettano regole! Che brutta figura"

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli il giornalista Carlo Alvino ha commentando il deferimento della Figc al Napoli

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli il giornalista Carlo Alvino ha commentando il deferimento della Figc al Napoli: "Per me è surreale, è qualcosa ai confini della realtà, in un calcio italiano dove c'è chi gode di impunità e non rispetta le regole questo deferimento mi porta a fare considerazioni più ampie, poi si vedrà e si indagherà e si arriverà a una definizione. Il calcio italiano fa una brutta figura. Evidentemente questo Napoli così in alto continua a dare fastidio. Il Napoli è una società modello che rispetta le regole".