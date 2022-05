Napoli Femminile, sfida salvezza col Pomigliano. Goldoni: "Siamo più vive che mai"

Questo sarà il confronto di sabato tra Napoli e Pomigliano, valido per la giornata conclusiva della Serie A Femminile.

TuttoNapoli.net

Un derby campano per decidere il futuro: o vivere la prima Serie A da professionisti, o retrocedere. Questo sarà il confronto di sabato tra Napoli e Pomigliano, valido per la giornata conclusiva della Serie A Femminile.



Match del quale, tra le azzurre, ha parlato l'attaccante Eleonora Goldoni a Tuttosport: "Dopo la vittoria di Empoli la squadra è più viva che mai, stiamo lavorando come ogni settimana ma certamente con più entusiasmo. Ci aspetta un derby che vale la salvezza in casa nostra: se non è entusiasmante una gara come questa! Il Pomigliano è una squadra che si è sempre mostrata molto unita, ma soprattutto agguerrita e determinata. Questo potrà esserci utile, perché stimolerà ulteriormente la nostra mentalità combattiva.

Il campionato? Nel girone di andata ci mancano i punti lasciati con Empoli e Pomigliano, nel ritorno Sampdoria e soprattutto Lazio. Ma credo che tutto abbia una ragione e che questa prova ci metta davanti due cose che il calcio insegna: che non è mai finita finché non è finita e che tutto può succedere".