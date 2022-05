Napoli futuro? Spalletti: "Giocatori forti e ambiente che ci rispetti, non che butta la miccia..."

Sta già lavorando al Napoli del futuro? E' questa una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa. L'allenatore azzurro ha risposto così

Sta già lavorando al Napoli del futuro? E' questa una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa. L'allenatore azzurro ha risposto così: "Certo, c'è Giuntoli qui, parliamo tutti i giorni, guarda gli allenamenti. Noi si riuscirà ad essere forti se ci sono giocatori forti che pensano nella maniera giusta, con un comportamento professionale, anche con tifosi che ci sostengono perché sono importanti. Come un'informazione che ci rispetti e non che crei duemila dubbi ad arte, se si prendono tutte le cose di questa settimana non si fa in tempo... buttano la miccia per far scoppiare qualcosa. L'ambiente deve essere più pulito possibile. Serve tutto questo, dei passi in avanti si possono fare".