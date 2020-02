Napoli-Inter a porte chiuse? Alvino: "Dopo i nerazzurri a riposo, sarebbe l'ennesimo smacco!"

Carlo Alvino, attraverso Twitter, ha commentato quella che potrebbe essere l'eventualità di veder giocare la prossima gara di Coppa Italia tra Napoli e Inter a porte chiuse: "Se Napoli-Inter dovesse giocarsi a porte chiuse ( ipotesi non improbabile al momento ) dopo che i nerazzurri sono stati forzatamente a riposo sarebbe l’ennesimo smacco ai danni del club e dei tifosi azzurri da parte di chi governa in maniera schizofrenica il calcio in Italia".

