Napoli la più forte in cui hai giocato? Juan Jesus: "No, c'era quella Roma di Salah e De Rossi..."

Questo Napoli è la squadra più forte in cui hai giocato? E' una delle domande poste a Juan Jesus nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Questa la risposta del difensore azzurro: "Non posso dire che è la più forte perché un anno alla Roma avevamo una squadra molto forte e dispiace non aver vinto trofei quell'anno lì, con Totti, De Rossi, Strootman, Salah, Alisson, Perotti, El Shaarawy, Emerson, Gerson. Una squadra molto forte. Non che questa del Napoli non lo sia, abbiamo ragazzi giovani e forti. Sono anni diversi e queste sono due buone squadre".