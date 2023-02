Napoli la squadra più forte mai allenata? Spalletti dribbla la domanda così

Domande poste a Luciano Spalletti a margine del Premio Fortunato al CONI. Di seguito la risposta dell'allenatore del Napoli

E' la squadra più forte che lei abbia mai allenato e il periodo più esaltante per la sua carriera da allenatore? Domande poste a Luciano Spalletti a margine del Premio Fortunato al CONI. Di seguito la risposta dell'allenatore del Napoli: "Io ho avuto una carriera esaltantissima fin da quando sono partito con i ragazzi, per me è sempre un'emozione fare l'allenatore e andare nello spogliatoio, sentire l'odore dell'erba e far parte di quei momenti lì... Io sono uno fortunatissimo, ho allenato grandissimi calciatori e grandissime squadre e ho sempre dato tutto me stesso.