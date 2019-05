Napoli-Lazard, Bellinazzo spiega: "ADL non intende vendere, ma ci sono due scenari..."

Già ieri la redazione di Radio Marte ha parlato dei contatti tra Lazard (banca d’affari di origine americana, molto radicata in Europa, è un advisor, uno dei principali al mondo) ed il Napoli. Ne ha parlato anche il giornalista de Il Sole24Ore Marco Bellinazzo, ai microfoni di Marte Sport Live: "Non credo che De Laurentiis abbia voglia di cedere il Napoli, è un giocattolo che gli piace troppo, però bisogna tenere in piedi tutti gli scenari. E' normale che alle banche venga chiesto dai clienti la ricerca di investimenti importanti. Per trovare una quotazione servono almeno due anni. Il Napoli ha due questioni in ottica patrimoniale da dover gestire, per le quali si potrebbe delineare la necessità di una vendita: la prima interna a livello nazionale, con la proprietà del Bari: facile immaginare un percorso verso la Serie A, le norme attuali impongono la cessione di uno dei due club; l'altra questione è legato al versante internazionale, al di là di tutti gli sbarramenti da parte di Leghe e federazioni di media e piccola dimensione rispetto all'ipotesi SuperChampions, quello è un approdo inevitabile, avere un Napoli dentro o fuori quel quadro cambia molto, ma rispetto a quello che si profila il Napoli potrebbe essere molto avvantaggiato".