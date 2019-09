Napoli-Liverpool, console inglese a Napoli: "Ci sono state riunioni, arriveranno tanti tifosi"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Pierfrancesco Valentini, console onorario di Gran Bretagna a Napoli: "Napoli e Liverpool si incontrano nuovamente per un appuntamento incredibile. Parliamo di due prime squadre di due campionati diversi che si affrontano in una delle competizioni più importanti nel calcio.

Non so quanti tifosi inglesi saranno a Napoli, ma ci aspettiamo un numero consistente. Abbiamo partecipato alle riunioni preventive, ci siamo confrontati sulle criticità della città, come facciamo sempre prima delle partite.

Il comunicato del Liverpool? L’ufficio consolare prepara un documento in cui ci sono tutti gli avvisi indirizzati ai tifosi britannici. C’è una parte relativa ai passaporti, una ai trasporti e poi ci sono i soliti avvisi che riguardano le grandi città. Il rischio di essere derubati c’è ovunque, in ogni città. I britannici però, hanno solo il passaporto e non anche la carta di identità per cui qualora lo perdessero non potrebbero tornare a Liverpool il giorno dopo.

Siamo felici che il Liverpool affronterà il Napoli e siamo abituati a gestire queste manifestazioni con grande supporto delle organizzazioni delle due squadra e di tutti coloro che sono parte dell’organizzazione a cominciare dalla polizia di stato".