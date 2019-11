Napoli-Milan, il doppio ex Buriani: "Gli azzurri hanno qualità ma non tutte le stagioni sono uguali"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Ruben Buriani, doppio ex di casa Napoli e Milan: “Il Milan è in una situazione non drammatica, ma difficile. Tutti si aspettavano di più, ma i tanti cambi hanno portato il Milan in questa posizione, ma anche il Napoli non se la passa benissimo. I mancati risultati hanno portato al ritiro ed a questa situazione, ma è normale perché quando le vittorie non arrivano è facile cadere in screzi.

Ancelotti lo conosco perché eravamo in squadra insieme, lui però recuperava da un brutto infortunio per cui non giocava.

Il Napoli è una buona squadra, magari quest’anno fa fatica perché non tutte le stagioni sono uguali, ma la qualità c’è.

Maradona l’ho visto sia in campo che fuori, era uno spettacolo vederlo. E’ sempre stato disponibile, si schierava sempre dalla parte di chi aveva dei problemi, si prendeva ogni responsabilità e se c’erano screzi, andava a parlare col presidente”.