Napoli-Milan, il doppio ex Daino: "Insigne tornato ai suoi ritmi dopo l'addio di Ancelotti"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Daniele Daino, ex giocatore di Napoli e Milan: "Napoli-Milan? Le squadre arrivano bene a questa partita, il Milan forse anche in maniera inaspettata. Però è anche vero che da quando è arrivato Ibrahimovic la squadra ha iniziato a marciare a ritmi alti, mantenendo vivo un discorso di collettivo. Il Milan non è solo Ibrahimovic ma anche il lavoro di Pioli, che sta sfruttando le sue qualità assolute da tecnico. Il Napoli è cresciuto tantissimo dopo l'arrivo di Gattuso, inizia ad avere una propria identità e come il Milan attacca e difende da squadra. Lavorando così poi sono i giocatori che emergono, come Insigne, per spezzare gli equilibri. Lui dopo l'allontanamento di Ancelotti ha iniziato di nuovo a marciare ai suoi ritmi, si sacrifica e sta ritornando geniale.

Il Milan sta tornando? In questo momento è dove gli compete, oggi merita il primo posto. Ora dire che però sta tornando il Milan dell'era Berlusconi non si può, per fare questo bisogna prendere i top player e finché il Milan non riuscirà ad arrivare prima delle grandi del mondo sul mercato diventa difficile arrivare sul tetto d'Europa. Pensare di arrivarci con i giovani è una grande scommessa, che in parte il Milan sta vincendo. Ma non voglio dimenticare che il Milan ha svoltato con l'arrivo di Ibrahimovic, perché un giocatore può cambiare un ambiente".