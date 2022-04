Napoli o Bari? Ventura sulla scelta dei De Laurentiis: "Non sarà facile come sembra"

"Da barese adottato sono felicissimo. Il Bari in Serie C era una contraddizione del calcio: domenica hanno fatto 25.000 paganti".

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Giampiero Ventura ha - tra le altre - parlato della promozione del Bari in B: "Da barese adottato sono felicissimo. Il Bari in Serie C era una contraddizione del calcio: domenica hanno fatto 25.000 paganti. Ora la famiglia De Laurentiis si trova di fronte a un bivio, dovrà scegliere tra il Napoli e il Bari. Non sarà una scelta così facile come sembra. Mi auguro che l’arrivo in B sia un punto di partenza, perché il Bari deve tornare in A. Le potenzialità sono mostruose. Io avevo dai 45.000 ai 60.000 tifosi allo stadio tutte le domeniche. Hanno un bacino e una potenzialità da grande squadra".