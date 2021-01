Napoli ridimensionato? Chiariello: "Già lo siamo, traete voi le conclusioni"

In diretta su Radio Punto Nuovo a “Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNapoli: “C’è una statistica: stagione 2018-19 è la stagione del primo anno di Carlo Ancelotti che fa sommariamente bene. Grandi prestazioni in Champions e ottimo andamento in campionato. Consolidando un secondo posto che gli azzurri non perderanno praticamente più. Girone di ritorno di quella stagione il Napoli fa sesto. Ancelotti la stagione successiva lascia un Napoli settimo, che con Gattuso che farà il sesto posto. Nella prima parte della stagione 2020-2021 il Napoli è settimo. Quando qualcuno teme che il Napoli in futuro si ridimensionerà rispondo: ci siamo già ridimensionati. Gattuso gioca questo vetero calcio, il Napoli ha fatto quinto e sesto, traete voi le conseguenze”.