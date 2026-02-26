Tottenham, Tudor: "Se ho parlato con Conte? Non avevo tempo e anche lui lavora"

vedi letture

A tre giorni dalla sfida contro il Fulham, Igor Tudor, nuovo tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi in particolare sulle condizioni fisiche di Destiny Udogie e Dejan Kulusevski, oltre a chiarire altri aspetti legati alla squadra.

Sulle condizioni dei due giocatori

“È una routine settimanale. Quando arrivano, arrivano. Dobbiamo essere concentrati. Anche durante il percorso, dobbiamo vedere come torneranno in squadra. Inoltre, la cosa più importante è che, col tempo, si riprendano per essere in buone condizioni, così quando torneranno saranno in forma. Altrimenti, è un problema. Ma stiamo lavorando. Questa è una parte importante del nostro lavoro”.

Su Kulusevski, che conosce dai tempi della Juventus

“Sì. Lo conosco da lì. Giocatore fantastico, ragazzo fantastico. Momento difficile. Ha avuto grossi problemi, come sai, qui. Ma è positivo. E anche i medici sono positivi. Quindi vedremo, la prossima settimana, come andrà”.

Se ha parlato con Conte prima di accettare il Tottenham

“No, no, no. Non avevo tempo e anche lui lavora, quindi non abbiamo parlato”.