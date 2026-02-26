Sabatini: “Gol annullato a Gutierrez una vergogna, ma il Napoli è crollato…”
Il giornalista Sandro Sabatini, nel corso del suo intervento al podcast Numer1 ha parlato anche del Napoli e delle polemiche arbitrali in seguito al match contro l’Atalanta: “La sconfitta del Napoli a Bergamo sul campo dell’Atalanta è figlia delle decisioni arbitrali ma non solo. Per me il gol annullato a Gutierrez e il fallo di Hojlund su Hien è una vergogna commessa dall’arbitro Chiffi.
Però io sono duro perchè Conte giocava con il Napoli con tanti infortuni, è vero, ma comunque con la settimana tipo. Lui ha sempre parlato del doppio impegno e ha giocato con una formazione che invece aveva giocato la Champions League. L’ultima mezz’ora che il Napoli crolla e l’Atalanta segna 2 gol è una cosa inspiegabile…”.
