Napoli, senti Kvaratskhelia: "Al PSG una qualità incredibile, si può vincere tutto"

vedi letture

Dopo il 3-0 dell’andata, il Paris Saint-Germain ha chiuso la pratica Brest con un impressionante 7-0, completando un complessivo 10-0 nei playoff di Champions League. Tra i protagonisti della serata, Khvicha Kvaratskhelia, autore del suo primo gol in maglia PSG nella competizione, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione della squadra.

"È stata una vittoria importante, ci sentiamo bene e dobbiamo continuare così. Non è facile vincere 7-0, oggi siamo felici. La qualità dei miei compagni è incredibile, mi aiutano molto in campo ed è un piacere giocare con loro. Penso che abbiamo dimostrato di poter vincere qualsiasi cosa. Il nostro sogno è alzare il trofeo e faremo di tutto per riuscirci", ha dichiarato l'esterno georgiano ai microfoni di Canal+.

Per Kvaratskhelia una rete anche di pregevole fattura. L'ex Napoli ha finalizzato al meglio un pallone forte e teso sul secondo palo di Barcola, arrivando a calciare in scivolata con un angolo di riuscita strettissimo. Con una qualificazione ottenuta in modo schiacciante, il PSG si prepara ora agli ottavi di finale, dove affronterà il Liverpool o il Barcellona.