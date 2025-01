Napoli su Amuzu? Ex dirigente Anderlecht: "Non è il profilo adatto a Conte..."

vedi letture

Vincenzo Sollitto, ex dirigente dell’Anderlecht, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it: “Il ragazzo ha caratteristiche tipiche dell’esterno d’attacco. Si trova meglio sul lato sinistro del campo ma padroneggia il pallone con entrambi i piedi anche se preferisce il destro. In campo tende ad accentrarsi molto partendo dall’esterno, una giocata che predilige rispetto all’arrivare a fondo campo e crossare. Non ha una gran struttura fisica. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili con l’Anderlecht dove è diventato un buon giocatore ma non lo reputo al livello del Napoli di Conte. Il tecnico del Napoli a più riprese ha ribadito che vuole giocatori pronti all’uso e con una certa esperienza oltre che determinate caratteristiche. Amuzu non è un profilo che risponde a questo identikit.

Se il Napoli lo prende per far numero in rosa ed in panchina può andar bene, ma in previsione vittoria Scudetto non lo valuto come un calciatore che può risultare decisivo una volta chiamato in causa. Aggiungo che non è neanche nel giro della Nazionale. Ha bisogno di crescere facendo esperienza in varie squadre italiane, per esempio può essere un Saelemaekers che da sconosciuto è arrivato in Italia e tramite le varie esperienze nelle varie squadre è cresciuto ed ora è un giocatore importante. Mi stupisco del perché il Napoli abbia deciso di cercare Amuzu. A questo punto meglio tenersi Spinazzola che ha esperienza a certi livelli in serie A e sa ricoprire quel ruolo”.