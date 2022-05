Napoli su Scamacca, Carnevali: "Temo abbia più mercato all'estero"

A dirlo è Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera

"Spero che la partita con il Milan arrivi in fretta e si concluda in fretta". A dirlo è Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove spiega come il suo telefonino squilli incessantemente dalla settimana scorsa per le richieste di biglietti. Il dirigente poi ha parlato anche del campionato che sta per concludersi: "Inter e Napoli sulla carta avevano qualcosa in più del Milan, ma mi ha impressionato il feeling che si è instaurato all'interno della squadra e tra dirigenti e allenatore".

Carnevali fa chiarezza anche sulla gara di domenica: "Non regaleremo niente, per essere chiari. Marotta non si è fatto sentire, ma ho buone relazioni anche con Maldini e Massara. Raspadori in rossonero? Gli servirebbe più esperienza per un top club, mentre per Berardi ora si è bloccato tutto viste le voci di cessione del club. Scamacca? Piace all'Inter come ad altri, mi piacerebbe restasse in A, ma temo abbia più mercato all'estero".