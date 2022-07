Napoli su Svanberg, l’ex ds del Bologna: “E’ pronto per una piazza ambiziosa”

Riccardo Bigon, ex direttore sportivo del Napoli e del Bologna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Svanberg, obiettivo di mercato degli azzurri

Riccardo Bigon, ex direttore sportivo del Napoli e del Bologna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Svanberg, obiettivo di mercato degli azzurri: “E’ pronto per una piazza ambiziosa come Napoli. E’ un calciatore di valore e qualità e spero che non lasci l’Italia. Stiamo scoprendo tanti talenti ed è un peccato cederli all’estero una volta cresciuti. Lui ha già esperienza nonostante sia giovane, può essere un affare”.