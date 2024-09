Napoli su Tchatchoua, il primo allenatore: “Ve lo descrivo e racconto pregi e difetti”

Mario Notaro, ex allenatore di Osimhen allo Charleroi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli riguardo Jackson Tchatchoua

Mario Notaro, ex allenatore di Osimhen allo Charleroi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli riguardo Jackson Tchatchoua, calciatore del Verona cresciuto nelle giovanili del club belga e grazie al quale ha esordito tra i professionisti: “Tchatchoua lo conosco già dai tempi delle giovanili dello Charleroi quando io ero allenatore della prima squadra. Ricordo che quando arrivò dallo Standard ebbe qualche difficoltà ad ambientarsi tra i giovani della sua categoria ma poi riuscì a dimostrare la sua forza e ad imporsi sia con i suoi pari età e poi, successivamente, in prima squadra quando però io ero già andato via.

E’ un giocatore che attacca molto la profondità. Di conseguenza i moduli tattici migliori per poter esprimere le proprie caratteristiche sono soprattutto il 4-3-3 come esterno basso oppure come quarto o quinto a centrocampo in un 3-4-3 o nel 3-5-2. Jackson ha molta velocità e necessita di avere spazi e corridoi di corsa ampi dinanzi a se. Trova qualche difficoltà nello stretto, quindi contro squadre che si difendono basse e che fanno densità difensiva raddoppiando le marcature.

Per quanto riguarda Osimhen credo lui abbia sbagliato a non andare in Premier League o magari ritornare in Francia al Psg. Non so quanto abbiano influito i soldi in questa faccenda ma per la sua crescita dal punto di vista della carriera sarebbe stato meglio un campionato più competitivo”.