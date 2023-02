Napoli su Vicario, Novellino: “Meret merita rispetto! Se fossi nella società gli darei fiducia”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Walter Novellino

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Walter Novellino, ex allenatore, tra le altre, del Napoli ed ex calciatore della Cremonese.

Parere sull’eventuale approdo di Vicario a Napoli?

“Mi sembra prematuro parlarne. Meret merita rispetto e plauso, soprattutto per quanto successo in estate. Se fossi nella società, darei fiducia al friulano, un portiere dal rendimento sicuro”.