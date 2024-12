Napoli-Venezia a Los Angeles, ADL: "Sveglia alle 4, ho costruito un cinema a casa..."

Nel corso dell'intervento natalizio a Radio Crc, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a più riprese ha parlato a come vivrà le feste a Los Angeles, ma in un passaggio ha anche raccontato come vedrà la partita del Napoli col Venezia: "Io sarò a Los Angeles, mi alzerò alle 4 per vedere le partite perché si gioca alle 15 e devo preparare tutta la pratica scaramantica per essere alle 6 pronto sul maxi-schermo. Io ho costruito un cinema vero per vedere la partita, con amici veri e parenti".