"Natan scarsissimo!", Del Genio replica a un tifoso: "Allora lo sono pure gli altri! E' il meno criticabile..."

Critiche a Natan nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'. Un telespettatore telefona a Paolo Del Genio e parla di un "Natan scarsissimo". Non è d'accordo il giornalista, che risponde in questo modo: "Perché dici così? Ha giocato in una grande squadra e ha fatto male solo lui? Ha sbagliato tutte le partite in una squadra che funzionava bene? L'anno scorso fra Natan e Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo chi ha fatto più errori? Gli errori difensivi del Napoli li ha fatti tutti Natan? No? E allora sono scarsissimi anche Rrahmani, Di Lorenzo e Juan Jesus! Se è scarsissimo lui sono scarsissimi anche gli altri.

Quando Natan era infortunato, così come quando non lo era, il Napoli ha preso due gol a partita. Per quale motivo lo definisci 'scarsissimo'? Per me può migliorare tanto. Ha una discreta velocità, una buona stazza fisica, un sinistro non male e quindi i margini di miglioramento ci sono. Io non ho detto che diventerà un fenomeno, ma dalla tua descrizione Natan è un giocatore da Serie C. Io questi giudizi trancianti non li condivido mai, perché il calcio è pieno di sorprese. Il Napoli funzionava una schifezza, per cui le coperture, gli anticipi e non solo le sbagliavano anche i suoi compagni di reparto. Se devo criticare i difensori del Napoli per l'anno scorso, l'ultimo che critico è Natan".