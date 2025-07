Ndoye-Napoli, Chiariello: "Il Bologna ha già il sostituto, ma c'è un problema"

"Osimhen alla fine ha scelto il Galatasaray. I turchi avendo l'accordo col giocatore mirano a fare pressione sul Napoli per abbassare il prezzo, ma De Laurentiis resiste, non vuole sentire ragioni, vuole la clausola per intero altrimenti il giocatore sarà costretto ad andare a Dimaro. Tra stipendio e sponsorizzazioni Osi in Turchia guadagnerà quasi 20 milioni all'anno. La prima offerta del Galatasaray è stata di 50 milioni, poi 60 più bonus, magari alla fine il Napoli qualche sconto lo farà pur di chiudere la vicenda".

Lo ha detto Umberto Chiariello a Radio Crc nel suo editoriale del mattino. "Lang, contratti pronti. Si devono solo fissare le visite mediche. Per Beukema 30 più 2 di bonus al Bologna, ormai siamo ai dettagli. Si avvicina anche Juanlu Sanchez, il Siviglia è sceso da 20 a 17 milioni, ora manca poco, c'è una distanza minima tra le parti. Quindi il Napoli in ritiro potrebbe con molta probabilità presentare cinque nuovi acquisti. Il sesto acquisto è tutto da verificare. Stiamo parlando di Ndoye, che il Napoli vuole regalare a Conte già a Dimaro. Il Bologna lo ha già sostituito, ha già preso Bernardeschi, ma lì ballano un bel po' di soldini. Poi ci sono tre acquisti in stand-by: il secondo portiere, il sesto centrocampista e l'attaccante, nodo di non poco conto, ma c'è tutto il tempo".