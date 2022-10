Né Kvara, né Osimhen. Maradona jr non ha dubbi: "Il vero top player il Napoli ce l'ha in panchina"

Diego Maradona Jr, allenatore del Napoli United, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Diego Maradona Jr, allenatore del Napoli United, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Mi piace pensare che il mio papà, ammirando il Napoli di questo inizio di stagione, stia prendendo in giro i suoi ex colleghi tifosi delle squadre più blasonate lì in Paradiso. Il Napoli sta facendo delle cose memorabili in campionato e storiche in Champions. Questa squadra ci sta deliziando. Oltre ad essere una gioia per gli occhi è anche concreta. Complimenti al vero top player del Napoli che è Luciano Spalletti. Quando le squadre sono duttili significa che sono fatte da giocatori intelligenti. Il Napoli l'estate scorsa ha preso calciatori più funzionali al mondo di intendere calcio del suo allenatore. Kravatskhelia è diverso da Insigne, Kim è molto diverso da Koulibaly, mentre Lobotka non molto tempo fa non era nemmeno convocato.

Mi tolgo il cappello davanti a Giuntoli e alla società: sono stati bravi a capire quello di cui aveva bisogno Spalletti. Per domenica, non mi preoccupa più di tanto l'assenza di Anguissa. Dombelè è forte ed è stato preso proprio per far riposare ogni tanto Zambo. Sono tranquillo che non lo farà rimpiangere. In attacco spero che ci sia una chanche dal primo minuto per Simeone. Se la merita. E' un calciatore a cui sono molto legato anche per via del bel rapporto che legava i nostri papà".