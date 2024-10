Negri esalta Gilmour: "Lo ricordo ai Rangers, ha una dote che manca a Lobotka"

Marco Negri, ex calciatore dei Rangers e allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “McTominay? E’ stato bravissimo il Napoli a capire che c’era questo talento, gli scozzesi vanno forte. Dopo il campionato scorso di Ferguson a Bologna sono arrivati altri due scozzesi fortissimi. M’aspetto molto anche da Gilmour, potrà dare tantissimo durante l’anno.

Gilmour e Lobotka insieme? Conte sta facendo delle verifiche, ha questa idea in testa, ma aspetta che gli equilibri del centrocampo siano ben definiti per poterla proporre anche in campionato. E’ un’idea che contro certe squadre e certi moduli può avare il suo perchè. Ricordo quando Gilmour era nei Rangers, andò poi al Chelsea e subito dimostrò di avere personalità. E’ più dinamico di Lobotka, ma può giocare assieme allo slovacco. Ci son calciatori che giocano alla velocità del pensiero e uno di questi è proprio Gilmour”.