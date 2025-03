Negri: “Gilmour agevolato da De Zerbi. Molti avevano le fette di salame sugli occhi…”

Marco Negri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gilmour primo nome fatto da Conte a Manna per il mercato? Secondo me lo voleva perchè Gilmour è un giocatore intelligente, può ricoprire il ruolo di metodista, ma sa fare il centrocampista dinamico. Fa entrambe le fasi e per Conte questo è fondamentale. Gli scozzesi hanno nel dna una grande corsa ed una grande intensità. Gilmour è più costruttore di McTominay che è invece è fortissimo negli inserimenti e fa diversi goal. Gilmour ragiona alla velocità dell’azione, vede già la giocata, è bravissimo coi piedi ed in questo è stato agevolato dal lavoro fatto con De Zerbi al Brighton. In questo calcio dove si esce dal basso lui diventa determinante.

E’ stato bravissimo Conte a fare il nome di Gilmour, ma tanti altri addetti ai lavori hanno le fette di salame sugli occhi per non averlo notato. Conte conosce bene il calcio italiano e quello straniero, ma brava anche la dirigenza del Napoli a prenderlo. Le capacità di Antonio Conte, di tirare fuori il 110% di tutti, sono sotto gli occhi di tutti. Anche Politano sta facendo un campionato strepitoso, dimostra che credere in un progetto ti fa uscire fuori energie che non sapevi nemmeno di avere”.