Negri: "Mi aspetto molto dagli scozzesi del Napoli, Gilmour era considerato una stella nascente"

"Gilmour solo centrale? No, può giocare anche a destra o sinistra, ma era più adatto in questo al gioco di De Zerbi piuttosto che a quello di Conte".

“Mi aspetto molto da entrambi gli scozzesi del Napoli, anche da Gilmour che è un ottimo calciatore: ai Rangers - ha detto l’ex attaccante di Perugia e Rangers Glasgow Marco Negri a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - abbiamo convissuto per un periodo ed era già considerato una stella nascente. Può anche giocare con Lobotka e sarà importante nella stagione del Napoli. McTominay se continua così sarà l’acquisto più importante per la stagione azzurra e del mercato di serie A: giocatore box to box in grado di fare gol.

Gilmour solo centrale? No, può giocare anche a destra o sinistra, ma era più adatto in questo al gioco di De Zerbi piuttosto che a quello di Conte, che chiede maggiori strappi e un maggiore dispendio energetico sulle fasce. Quando si ha il predominio, è una prima scelta, se si devono fare corse può entrare molto bene a gara in corso.

Sconfitta col Verona positiva? Ha dato una scossa a tutto l’ambiente, la reazione è stata clamorosa, il Napoli ha cambiato pelle perché Conte sa toccare le corde giuste ed ha materiale importante a disposizione.

Inter-Napoli corsa a due? L’Inter è una squadra con il potenziale maggiore, si sono rinforzati ed hanno un gioco collaudato. Il Napoli ha avuto una scossa importante dopo Verona e - se è vero che tra le big ha incontrato solo la Juve - sta dando segnali importanti. L’assenza degli impegni in Champions per un allenatore come Conte che mette in campo un gioco dispendioso sarà un vantaggio”