Negri presenta Gilmour: "E' come Jorginho, con Conte può fare benissimo"

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, a Londra per cercare il colpo a centrocampo: all in per Billy Gilmour del Brighton e Radio Sportiva ha parlato dello scozzese, cresciuto nelle giovanili dei Glasgow Rangers, proprio con una bandiera del club britannico come la punta italiana Marco Negri. "Conosco benissimo Gilmour. Ha fatto tuta la trafila ai Rangers, purtroppo erano in difficoltà. Il Chelsea offrì una grande cifra per il ragazzo, i Rangers dovettero liberarsene, con lui avrebbero potuto creare un centrocampo per il futuro".

E ha preso il volo al Brighton.

"Ha avuto la fortuna di incontrare De Zerbi che gli ha dato fiducia e nozioni, lo vedo benissimo a Napoli. E' un centrocampista puro, un playmaker, gioca davanti alla difesa, fa uscire quando vuoi partire dal basso, si fa sempre vedere, buonissimo tecnicamente. Non ha grandissimo dinamismo e gol ma è un ragazzo che secondo me è adattissimo: è un Jorginho che con Conte può fare benissimo".

Non rischia di essere un doppione di Lobotka?

"O lui o Lobotka, sì, ma a questi livelli le alternative servono sempre. I ritmi sono altissimi, con le tante sostituzioni e le tante gare serve sempre avere uno così".