Nela ad Insigne: "Se smetti con 30mln o 34 ti cambia la vita? Serve scelta di vita"

Nel corso di Giochiamo d'anticipo su Canale 8, l'ex azzurro Sebino Nela è stato chiamato in causa sul rinnovo di Insigne: "Contano le società, non i giocatori. Altrimenti dovremmo smettere di seguire il calcio dopo l'addio di certi giocatori o il tennis se lascia Federer. Ci sono 10mila calciatori. Insigne guadagna 5mln, se domani porti lui Insigne a 7 sai quanti altri compagni ti busseranno alla porta? Insigne se vuole restare deve fare anche una scelta di vita, ci sono giocatori che potevano guadagnare il triplo. La società deve fare l'ultima offerta, indicare il tetto, e poi il giocatore deciderà, ma se invece lo accontenta poi arriva Fabian che prende meno di 2mln. Un giocatore finisce la carriera guadagnando in totale 30 anni o 34, ti cambia la vita?".