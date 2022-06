Nela approva Ostigard: "Forte di testa e cattivo, come i difensori di una volta"

Sebino Nela, ex difensore di Napoli e Roma, è intervenuto nel corso di 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte

TuttoNapoli.net

Sebino Nela, ex difensore di Napoli e Roma, è intervenuto nel corso di 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: "Ostigard è come i difensori di una volta, agonisticamente cattivo, forte di testa e al Napoli sarebbe un buon rincalzo. Ovviamente se il Napoli vuole puntare ai primi posti della classifica non può essere un titolare. Roma? La stagione è stata positiva solo per la Conference League, vinta tra l'altro da Mourinho e non dalla squadra, che è una squadra da sesto-settimo posto".