Nela: "Contro l'inter è fondamentale un aspetto. Gattuso? Le cose possono sempre cambiare"

Sebino Nela, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Se il Napoli vuole vincere contro l'Inter deve trovare una soluzione adatta per giocare bene le due fasi. Quando non si è in possesso devono fare tutto il lavoro e quando si è in possesso tutti devono accompagnare. Chi è più adatto può solo deciderlo Rino.

Gattuso? Le cose possono cambiare veramente da un momento all'altro. Magari De Laurentiis lo porta a fare un giro in barca, vanno a Capri, a mangiare fuori. Anche il calcio purtroppo attraversa una crisi economica e i presidenti vogliono capire cosa fare. Sicuramente ci saranno dei ridimensionamenti per molte squadre".