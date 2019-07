Nela dice 'sì' alla coppia Milik-Icardi: "Bella coppia, insieme possono giocare"

L'ex terzino Sebino Nela è intervenuto su TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole: "Icardi-Milik insieme? Secondo me possono giocare. Dovrebbe essere bravo Ancelotti, dovrebbe lavorarci molto su e poi costruire una squadra per farli giocare entrambi alla grande. Icardi? Spero che lui voglia rimanere ai vertici del calcio, mi piacerebbe vederlo al Napoli. Voglio vedere Lukaku in Italia, l'Inter sarebbe una buona soluzione. È un armadio a quattro ante, sono curioso di vederlo nel nostro campionato, con tante difese molto forti. Zaniolo? Può essere un giocatore utile per alcuni scambi, sia con la Juventus sia con il Tottenham. È ancora presto per dirlo, anche se tutti sono sul mercato. La Roma è ancora un cantiere aperto. Higuain? Deve rendersi conto di quello che vuole fare nel futuro. A Roma sarebbe accolto a braccia aperte, potrebbe rilanciarsi e dimostrare di valere ancora. Può essere la piazza ideale per un suo rilancio. Ma deve essere convinto".