Nela: "Icardi un affare per tutti, andare al Napoli fa comodo anche all'Inter"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Sebino Nela ha commentato le maggiori novità di giornata.

Su Higuain

"La società ha già fatto al sua scelta. Certo che se segna sempre, magari qualcuno può chiedere di ragionarci meglio. C'è da capire se la Juve può sul serio farne a meno. Se gli viene data l'occasione, lui la butta dentro".

Su Icardi

"Non so cosa passa per la sua testa e in quella della moglie. Mi fido di Di Marzio, che mi ha detto che alla Juventus non interesserebbe. Per questo l'unica opzione valida è il Napoli. Farebbe comodo sia a Napoli che all'Inter che l'affare andasse in porto. Chi prende Icardi comunque fa l'affare. Ad Ancelotti piace? Non so se gli serve una prima punta o un trequartista come James. Magari prendi Icardi e chiedi un sacrificio a Insigne a metà campo".