Nela: "Il Napoli deve ancora trovare continuità, ancora presto per definire l'anti-Juve"

L'ex calciatore Sebino Nela è intervenuto a Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, per parlare dei temi del momento: "L'Inter prima della partita con la Juve era prima, aveva fatto vedere qualcosa. A luglio eravamo tutti d'accordo che Juve, Napoli e Inter erano davanti e che la Juve ha ancora qualcosa di più. Siamo in linea, ma c'è anche l'Atalanta, che non è più una sorpresa. Per vedere la vera antagonista dobbiamo aspettare ancora qualche domenica. Il Napoli ancora deve dare continuità, così come le altre. L'Inter può essere l'antagonista, ma è ancora presto per dirlo".