Nela: “Kvaratskhelia non è un campione, Osimhen lo diventerà"

Sebino Nela, doppio ex di Napoli-Roma, ha parlato a Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli: “Senza un buon allenatore una squadra non può vincere. Spalletti sta per vincere un campionato senza avere campioni. Il Napoli ha un potenziale campione che è Osimhen. Kvaratskhelia deve ancora dimostrare che può diventare un campione. Ad ogni allenatore dico ‘lavorate e fateci vedere ciò che sa fare Spalletti’. Il Napoli ha una buona squadra, ma l’allenatore sta plasmando in maniera eccellente il gruppo”.