Nela: "Meglio investire sugli allenatori che sui calciatori, prenderei Gasperini"

Sebino Nela, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Fonseca è il secondo allenatore più pagato in Italia. E' molto bravo nel gestire il gruppo e i momenti difficili. E' una bella figura, sempre molto elegante, composto. Non è un allenatore che strilla in modo particolare, si concentra a vedere cosa fanno i suoi giocatori in campo. Secondo me dobbiamo aspettare la fine del campionato e vedere chi andrà in Champions. Chi andrà in Champions potrà fare dei movimenti di mercato, mentre chi resta fuori potrebbe essere costretto ad un piccolo ridimensionamento. Io taglierei la testa al toro per sempre. Una società di calcio deve essere strutturata per bene. Io preferirei investire i soldi sulle persone e sui bravi allenatori che sui giocatori in campo. Fossi nel Napoli farei una chiamata a Gasperini".