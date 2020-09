Nela: "Milik? A Roma tutti credono che Dzeko sia superiore. Io invece sarei contento"

Sembra manca poco per il passaggio di Milik alla Roma al posto di Dzeko che finirà alla Juve, ma chi ci guadagnerà di più? Risponde al quesito l'ex difensore giallorosso, Sebino Nela ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "A Roma c'è un po' di insoddisfazione. Tutti credono che il bosniaco sia superiore a Milik anche se a me il polacco piace tantissimo da sempre. Io sarei soddisfatto di questo cambio, non conosco la volontà di Millk , non so se ha questa gioia di venire a giocare per la Roma. Mettendo sul piatto l'età io sarei contento, nel panorama internazionale avere un giocatore come lui è soddisfacente".