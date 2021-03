Nela: "Si deve migliorare, mica tutte ti danno 50 metri come il Bologna per la palla lunga"

Nel corso di Giochiamo d'anticipo su Canale 21, l'ex azzurro Sebino Nela ha parlato della palla lunga per un ritrovato Osimhen: "Il Napoli, così come Osimhen, deve migliorare molto, non tutte le squadre come il Bologna ti danno 50 metri di campo e non ti danno quello spazio per correre. Bisogna fare cose diverse, pure Osimhen deve anche venire incontro, stoppare e far salire i compagni".