Nela smentisce Saccani: "Non ha fatto niente? Gatti è un provocatore e non è la prima volta"

Opinioni discordanti nello studio di 'Novantesimo minuto' su Rai 2 sullo screzio tra Gatti e Kvaratskhelia in Juventus-Napoli, che ha portato un giallo all'azzurro.

Massimiliano Saccani, ex arbitro, commenta così le immagini della moviola: "Orsato, che secondo me ha fatto una prestazione impeccabile, ammonisce giustamente Kvara per il gesto plateale su Gatti. Abbiamo criticato tante volte il difensore della Juventus, ma stavolta non ha fatto nulla di cui pentirsi”.

Non è d’accordo con l’ex fischietto l’ex difensore Sebino Nela: “Che non fatto niente non mi sembra, le immagini parlano chiaro. Non si mette una mano addosso così. E’ giustissima l’ammonizione di Kvara, ci mancherebbe altro, ma Gatti è un po’ provacatore, non è la prima volta che lo vediamo”.

D’accordo con Nela è l’ex bianconero Marco Tardelli: “Orsato non doveva ammonire il napoletano e doveva riprendere un po’ Gatti per quello che aveva fatto”.