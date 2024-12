Neres a Crc: "Raspa un top player, siamo tutti importanti. Se prometto 15 assist? Rispondo così"

David Neres, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC dopo la partita vinta contro il Venezia: "Sono molto contento. Sapevamo che era molto importante ottenere i tre punti e sono davvero felice di aiutare la squadra. Sappiamo tutti che abbiamo bisogno di tutta la squadra e sappiamo che Raspadori è un top player e lo ha mostrato oggi. Come ogni giocatore è importante.

Come me, non stavo giocando così tanto venendo dalla panchina, ma sempre cercando di essere concentrato per dare il meglio di me alla squadra. Se prometto di fare 15 assist? Non posso prometterlo. Posso solo promettere che darò il mio meglio, in ogni allenamento ed in ogni partita ed in ogni minuto che gioco".