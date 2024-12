Neres a Dazn: "Posso giocare ovunque ma c'è un ruolo che preferisco. Sullo Scudetto..."

David Neres, esterno offensivo del Napoli, è intervenuto al microfono di DAZN dopo il successo contro il Venezia: "È vero che ho detto di poter giocare su entrambe le fasce, ma il mio lato preferito è quello destro, come ho già detto. Tuttavia, posso adattarmi a giocare ovunque, l'importante è scendere in campo e dare il massimo, il resto non conta!"

Scudetto?

"Abbiamo sicuramente una grande squadra, ma il campionato è lungo e competitivo. Dobbiamo continuare a migliorare e crescere partita dopo partita, affrontando ogni sfida passo dopo passo."