Neres o attende il sostituto di Kvara? Conte pensa al campo: “Devo tutelare il lavoro!”

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato del possibile sostiuto di Kvaratskhelia.

Con Neres 11 gol in 5 partite, è lui il post-Kvara o si attende qualcosa dalla società?

"Dovete chiederlo al club, al direttore, io ribadisco che sono venuto qui per cercare di aiutare il Napoli in un momento di difficoltà. Ho sposato questo club, questa situazione, avevo il piacere di vivere un'esperienza in una città come Napoli, con tutta questa passione. Cerchiamo di fare le cose nel migliore dei modi, sappiamo quali sono i nostri limiti rispetto ad altri club, ma dico sempre che dobbiamo essere ambiziosi altrimenti non ci sarebbe quella voglia, determinazione, per lavorare e cercare di stare tra le prime del campionato. Testa bassa e pedalare, qualsiasi cosa accada, alcune cose possiamo indirizzarle, altre no e non perdiamo energie, devo darla tutta alla squadra. Oggi devo essere concentrato sulla squadra, stiamo facendo qualcosa di bello e devo tutelarlo, questi ragazzi lo meritano".