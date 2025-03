Neres titolare? Conte non si sbilancia: “Troppo importante, è al 100% ma non so se giocherà titolare...”

vedi letture

Tra i tanti argomenti toccati da Antonio Conte oggi in conferenza stampa il primo è stato quello legato ai recuperi dagli infortuni e dalle nazionali. Il tecnico del Napoli ha parlato anche di David Neres, tra gli altri: "Sul recupero di alcuni, mi riferivo soprattutto a Neres che era fuori da più di un mese e mezzo. Abbiamo lavorato con lui, abbiamo fatto anche un'amichevole e diciamo che in quest'ultima settimana l'ho visto fare miglioramenti importanti. E' un momento particolare, bisogna fare delle scelte e cercare di scegliere i migliori in questo momento come forma, garanzia anche dal primo minuto.

Neres è completamente recuperato, ha fatto grandi miglioramenti e sicuramente giocherà, non so se inizierà ma una parte la giocherà sicuramente e sapete quanto è importante per noi. Recuperarlo al 100% era fondamentale. Le nazionali ci hanno portato qualcosa di negativo perché Anguissa ha avuto un affaticamento all'adduttore, perciò non ha giocato col Camerun. E' rientrato, ha fatto due allenamenti con noi e monitoriamo bene la situazione. Siamo in una fase finale del campionato dove non possiamo sbagliare. Poi c'è Spinazzola che giovedì contro la Puteolana ha ricevuto un colpo al quadricipite ed è fuori, non s'è più allenato con noi".