"Nessun eccesso su Allan, ha fatto bene!", Di Marzio replica a Sconcerti sulla gestione di Gattuso

Nel corso di Canale 21, l'ex allenatore Gianni Di Marzio ha replicato alle parole di Mario Sconcerti su un eventuale errore nel rendere pubblica la situazione di Allan: "Non è stato eccessivo, anzi, ha fatto benissimo! Io gli dico bravo, applausi per lui, non guarda in faccia a nessuno e fa benissimo. L'avevo criticato per il Lecce, ma su questo ha fatto benissimo".