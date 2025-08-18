Nesti demolisce la Juve: "Passivo di 50mln, 12 esuberi e rosa da inventare a giorni dal via!"

Il giornalista Carlo Nesti, nella sua consueta rubrica sulle pagine di Tuttomercatoweb.com, ha attaccato molto duramente l'attuale situazione della Juventus: "ll tifo, si sa, è la 'fede laica' del paese. Fa piacere vedere, che almeno una parte dei sostenitori bianconeri (gli abbonamenti sono ancora pochi...) reagisce così, ad un momento difficile. Quando si pensa a 900 milioni di Euro, dopo 9 scudetti, polverizzati in 5 anni, è normale cominciare a stilare l'elenco di errori, ed orrori. Ma non serve a nulla piangere sul latte versato. Occorre concentrarsi sul presente.

Intendo dire 11 giocatori competitivi, se non altro in campo nazionale, ma con alle spalle una rosa tutta da inventare, ad appena 10 giorni dall'inizio del campionato. Qualcosa come 12 elementi cedibili, dopo averne venduti solo 3, con un passivo, gravato dai riscatti, di oltre -50 milioni. Un'attesa per Kolo Muani troppo lunga, finalmente a lieto fine, al punto da rendere immobili su altri fronti. E casi di assoluto disadattamento mentale, prima ancora che tecnico, come Vlahovic e Douglas Luiz. Francamente, non ricordo tanti nodi da sciogliere, in 50 anni, a pochi giorni dal via. In bocca al lupo a Comolli, e ai suoi collaboratori!".